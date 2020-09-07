07.09.2020 (12:37)

Российские военнослужащие помогли доставить более 10 тыс. книг для школ Киргизии

Российские военнослужащие оказали помощь в доставке более 10 тыс. учебников из Свердловской области для средних общеобразовательных учреждений Ошской области Киргизской Республики.

Сегодня ночью груз с учебной литературой общим весом более 5 тонн был доставлен самолетом военно-транспортной авиации из Екатеринбурга на военный аэродром объединенной российской авиабазы Кант в Киргизии. Объем переданной учебной литературы полностью позволит обеспечить учебниками по физике и химии старшие классы более сорока общеобразовательных школ Ошской области.

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