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07.09.2020 (13:31)

Массированный ракетно-авиационный удар отразили войска ПВО ЦВО на учении в Астраханской области

Военнослужащие войск противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО) отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника на учении в Астраханской области. В основном розыгрыше на полигоне Капустин Яр приняли участие около 4 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц боевой и специальной техники.

Боевые стрельбы и пуски проходили с применением зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска», зенитно-ракетных комплексов С-300В, «Тор-М1» и «Бук-М2». Для создания учебно-боевой обстановки использовались различные мишени, в том числе средства имитации воздушных целей «Саман», которые по своим тактико-техническим характеристикам соответствуют боевым самолетам, крылатым ракетам и ударным дронам. Стрельбы проводились по разновысотным групповым и одиночным целям в условиях сложной радиопомеховой обстановки.

Для участия в учении подразделения были переброшены из пунктов постоянной дислокации в Пензенской, Оренбургской и Кировской областях. Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что крупнейшие учения войск ПВО с боевой стрельбой состоятся в начале сентября.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ВВТ , ПВО , Центральный военный округ
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