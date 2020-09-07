07.09.2020 (13:13)

Шестнадцать учений с боевой стрельбой провели зенитчики ЦВО на полигонах в Астраханской области – командующий

Подразделения противовоздушной обороны соединений и частей Центрального военного округа (ЦВО) в августе-сентябре провели 16 учений с боевой стрельбой на полигонах в Астраханской области. Об это журналистам в понедельник сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«В ходе 16 тактических учений с боевой стрельбой группировка войск ПВО апробировала одновременное и согласованное применение комплексов различной дальности, создав глубоко эшелонированную подсистему зенитного ракетного артиллерийского прикрытия своих объектов», - сказал генерал-полковник Александр Лапин.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что учения проходили в рамках полевого выхода войск ПВО, стартовавшего в начале августа. Для создания учебно-боевой обстановки и имитации средств воздушного нападения были применены около 50 воздушных ракет-мишеней «Стриж-М», «Фаворит», «Кабан», а также маловысотные ракеты-мишени «Армавир».

Боевые стрельбы и пуски проводились с применением зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска», зенитно-ракетных комплексов С-300В, С-400 «Фаворит», «Тор-М1» и «Бук-М2».

К практическим действиям, завершившимся на полигонах Ашулук и Капустин Яр, было привлечено более 10 тыс. военнослужащих и более 1 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Для участия в учении подразделения были переброшены из пунктов постоянной дислокации в Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской и Кировской областях.

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