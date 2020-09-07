07.09.2020 (12:23)

В Санкт-Петербурге состоялся сбор с должностными лицами органов управления пожарной охраны Вооружённых Сил Российской Федерации

В Санкт-Петербурге на базе Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва состоялся учебно-методический сбор с должностными лицами органов управления пожарной охраны Вооружённых Сил Российской Федерации.

В ходе сбора обсуждались итоги работы служб пожарной безопасности, проблемные вопросы и пути их решения, а также новые подходы в профилактической работе, научно-технические разработки. Участники сбора ознакомились с новой пожарной техникой, на практическом занятии был продемонстрирован способ тушения пожара быстротвердеющей пеной.

Сбор завершился доведением новых руководящих документов по поддержанию в боеготовности подразделений пожарной охраны Вооружённых Сил Российской Федерации, контрольными занятиями по специальной подготовке.

В сборе приняли участие начальники служб пожарной безопасности Западного, Центрального, Южного и Восточного военных округов, Сухопутных войск, Военно-Морского Флота, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, Ракетных войск стратегического назначения, воинских частей, представители ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ, ФГАУ «Оборонлес», научно-исследовательских институтов и учебных подразделений.

Сбор проходил под руководством начальника Службы пожарной безопасности Вооружённых сил Российской Федерации полковника Д. Щипанова.

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