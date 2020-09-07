07.09.2020 (11:21)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие с сапёрами
С саперами Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятие по специальной подготовке.
К занятию, которое прошло на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ, было привлечено около 20 военнослужащих.
В рамках занятия группы разминирования выполнили инженерную разведку участка дороги на наличие подозрительных предметов, обезвредили мины и фугасы, установленные условным противником.
Особое внимание в ходе занятия было уделено закладке и разминированию зарядов дистанционного действия для уничтожения живой силы противника и повреждения легкобронированной техники.
Занятия с саперами ОГРВ ПРРМ являлись плановыми и проводились в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.
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