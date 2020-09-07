07.09.2020 (11:19)

В Воронеже военнослужащие ЗВО примут участие в Чемпионате ВС РФ по пожарно-спасательному спорту

Военнослужащие Западного военного округа примут участие в Чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по пожарно-спасательному спорту, который впервые пройдёт в Воронеже.

Торжественная церемония открытия и самый зрелищный этап состоятся на стадионе «Чайка». В ходе специальной эстафеты военные пожарные будут преодолевать полосу препятствий на скорость с использованием штатных средств для борьбы с огнем, раскладывать рукава, взбегать на стены при помощи лестниц, тушить открытые очаги возгорания и применять средства пожаротушения.

Участие в чемпионате принимают в том числе команды от Южного, Центрального, Восточного военных округов, Военно-Морского Флота, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и др.

В рамках чемпионата военнослужащие узнают новые подходы в специальной практике тушения пожаров, специфику работы пожарных команд в различных видах и родах войск.

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