07.09.2020 (11:19)
В Воронеже военнослужащие ЗВО примут участие в Чемпионате ВС РФ по пожарно-спасательному спорту
Военнослужащие Западного военного округа примут участие в Чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по пожарно-спасательному спорту, который впервые пройдёт в Воронеже.
Торжественная церемония открытия и самый зрелищный этап состоятся на стадионе «Чайка». В ходе специальной эстафеты военные пожарные будут преодолевать полосу препятствий на скорость с использованием штатных средств для борьбы с огнем, раскладывать рукава, взбегать на стены при помощи лестниц, тушить открытые очаги возгорания и применять средства пожаротушения.
Участие в чемпионате принимают в том числе команды от Южного, Центрального, Восточного военных округов, Военно-Морского Флота, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и др.
В рамках чемпионата военнослужащие узнают новые подходы в специальной практике тушения пожаров, специфику работы пожарных команд в различных видах и родах войск.