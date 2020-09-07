07.09.2020 (12:13)

Военные музыканты ЗВО исполнили для кронштадтцев фронтовые песни

В Кронштадте творческие коллективы Западного военного округа приняли участие в концерте «Тебе, Великая Победа», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Ансамбль песни и пляски Западного военного округа и Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы исполнили всенародно любимые песни времён Великой Отечественной войны и послевоенных лет. Зрители, которыми стали фронтовики, жители блокадного Ленинграда, аплодисментами поблагодарили военных музыкантов и артистов. Также состоялось награждение ветеранов, активно участвующих в общественной жизни и военно-патриотической работе.

В качестве хедлайнеров в концерте приняли участие Татьяна Буланова и Денис Майданов, которые исполнили популярные композиции из своего репертуара.

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