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07.09.2020 (10:25)

С экипажами БТР-70 и БРДМ-2 Оперативной группы российских войск в Приднестровье проведены занятия по огневой подготовке

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) с экипажами

На учебных точках войскового стрельбища ОГРВ ПРРМ военнослужащие из числа экипажей боевых машин выполняли стрельбы, а также нормативы по неполной разборке и сборке КПВТ и ПКТ.

В ходе выполнения стрельбы различными способами со сменой огневых позиций по появляющимся и движущимся целям военнослужащие поразили мишени, имитирующие бронетранспортер, перебегающую группу пехоты, ручной противотанковый гранатомет и пулеметный расчет условного противника. При выполнении упражнения стрельба велась из ПКТ и КПВТ, а дальность до целей составляла 1100 метров.

Занятия по огневой подготовке экипажей носили плановый характер и проводились в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ВВТ , Западный военный округ , Приднестровье
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