07.09.2020 (10:25)
С экипажами БТР-70 и БРДМ-2 Оперативной группы российских войск в Приднестровье проведены занятия по огневой подготовке
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) с экипажами
На учебных точках войскового стрельбища ОГРВ ПРРМ военнослужащие из числа экипажей боевых машин выполняли стрельбы, а также нормативы по неполной разборке и сборке КПВТ и ПКТ.
В ходе выполнения стрельбы различными способами со сменой огневых позиций по появляющимся и движущимся целям военнослужащие поразили мишени, имитирующие бронетранспортер, перебегающую группу пехоты, ручной противотанковый гранатомет и пулеметный расчет условного противника. При выполнении упражнения стрельба велась из ПКТ и КПВТ, а дальность до целей составляла 1100 метров.
Занятия по огневой подготовке экипажей носили плановый характер и проводились в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.