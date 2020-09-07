07.09.2020 (10:19)

ЦВО проведет военно-патриотическую акцию «День танкиста на Урале»

12 сентября командование Центрального военного округа (ЦВО) проведет военно-патриотическую акцию «День танкиста на Урале» в рамках празднования профессионального праздника на полигоне Свердловский. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«Принято решение провести День танкиста в формате масштабной военно-патриотической акции. Мероприятие пройдет 12 сентября на полигоне Свердловский под Екатеринбургом. Его смогут посетить все желающие как жители, так и гости города», - сказал генерал-полковник Александр Лапин.

В программу праздника будут включены площадки статического показа современной и исторической техники. При этом основу экспозиции составят образцы бронетанкового вооружения как отечественного, так и зарубежного производства: американский танк М3 «Стюарт» - самый массовый в своем классе, средний пехотный танк «Матильда» армии Великобритании, легендарная «тридцатьчетверка» с бортовым номером 1-24, принимавшая участие в прорыве Манесова моста в Праге под командованием героя-танкиста Ивана Гончаренко, а также современные боевые машины.

Динамический показ будет представлен «танковым боем» с демонстрацией боевых возможностей современной техники, стоящей на вооружении танковых подразделений ЦВО.

День танкиста учрежден в 1946 году и отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Свое начало он берет от парада-марша гвардейской танковой Кантемировской дивизии, прошедшего на Красной площади и ставшего первым официальным празднование Дня танкиста.

Праздник включен в перечень профессиональных праздников ВС РФ.

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