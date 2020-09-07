07.09.2020 (10:12)

Корабли Каспийской флотилии вернулись в пункт базирования с победой на конкурсе АрМИ «Кубок моря-2020»

Малые артиллерийские корабли (МАК) «Махачкала» и «Астрахань» Каспийской флотилии (КФл), которые принимали участие в конкурсе АрМИ «Кубок моря-2020» на территории Азербайджана, вернулись в Дагестан. В пункте базирования КФл состоялась торжественная встреча и чествование личного состава экипажей, занявших почётное 1-е место среди кораблей стран-участниц соревнований.

С 23 августа по 3 сентября моряки МАК «Махачкала» и «Астрахань» в конкурсе «Кубок моря-2020» показали отличные результаты по следующим состязаниям: стрельба по морской, воздушной целям и плавающей мине, посадка в спасательный плот, ведение борьбы за живучесть корабля. По итогам игр МАК «Махачкала» уверенно лидировал и занял почётное первое место. Необходимо отметить, что экипажи кораблей проявили высокую морскую выучку, слаженность действий и волю к победе.

В пункте базирования флотилии состоялся торжественный митинг, на котором командование КФл, представители общественных организаций, волонтёры, юнармейцы и ветераны флота поздравили экипажи кораблей с успешным решением поставленных задач и победой. Кроме того, за особые личные заслуги, разумную инициативу, усердие и отличие по службе, проявленные в ходе участия в АрМИ «Кубок моря-2020» всему личному составу малых артиллерийских кораблей была объявлена благодарность.

По завершении митинга моряки прошли торжественным маршем, а военнослужащие духового оркестра флотилии выступили с концертной программой.

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