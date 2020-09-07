07.09.2020 (09:48)

На фестивале «Спасская башня» Воздушно-десантные войска представили уникальную концертную программу

Вчера завершился XIII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который проходил на Соборной площади перед Главным храмом Вооружённых Сил Российской Федерации

Впервые в фестивале принял участие сводный военный оркестр Воздушно-десантных войск, который совместно с Ансамблем песни и пляски ВДВ и расчётом почётного караула курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ) представил концертное выступление, полностью посвящённое 90-й годовщине образования Воздушно-десантных войск.

В программе, подготовленной главным дирижёром – начальником Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск подполковником Владиславом Твёрдым, прозвучала «Песня десантников» из легендарного советского кинофильма «В зоне особого внимания», инструментальная фантазия на тему Н.А. Римского-Корсакова «Полет шмеля» в обработке, песня «ВДВ – это мы!».

В финале выступления под марш на тему песни Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа» курсанты расчёта почётного караула РВВДКУ вынесли на Соборную площадь флаг Воздушно-десантных войск площадью более 1200 квадратных метров, который накануне юбилея Воздушно-десантных войск России побывал в воздухе и вошёл в книгу рекордов России, побив предыдущий рекорд почти на 200 квадратных метров.

Музыкальные композиции сводного военного оркестра ВДВ сопровождались хореографическими номерами танцевальной группы Ансамбля песни и пляски ВДВ и поддерживались хором артистов-десантников.

Справочно:

Сводный военный оркестр Воздушно-десантных войск является неотъемлемым участником всех торжественных мероприятий, проводимых в войсках.

Ежегодно личный состав оркестра принимает участие в параде Победы на Красной площади в городе Москве, торжественных мероприятиях в парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот», Международных армейских играх, а также во всех знаковых мероприятиях, проводимых в Воздушно-десантных войсках.

В сводном оркестре по 10 лучших музыкантов военных оркестров воздушно-десантных и десантно-штурмовых соединений ВДВ. Это почётное право прапорщики, сержанты и старшины заслужили виртуозным владением музыкальным инструментом, образцовым отношением к службе, безукоризненной строевой выучкой, а также огромным стремлением к выполнению поставленной задачи.

Дирижёры оркестра – лауреаты смотра-конкурса военных оркестров Вооружённых Сил Российской Федерации гвардии старший лейтенант Владислав Зайцев и гвардии старший лейтенант Евгений Баранчиков.

Расчётом почётного караула курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В. Ф. Маргелова командует командир расчёта – гвардии подполковник Дмитрий Буров, командир роты – гвардии капитан Павел Барвинок.

Главный дирижёр – начальник ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск подполковник Владислав Твёрдый.

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