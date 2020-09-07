07.09.2020 (10:43)

Артиллеристы Камышинского соединения ВДВ выполнили боевые стрельбы в ходе тактического учения

На полигоне Камышинский в Волгоградской области завершилось тактическое учение с боевой стрельбой артиллерийских подразделений Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения.

С получением сигнала на приведение в высшие степени готовности, личный состав подразделений провел все необходимые мероприятия и, совершив марш на штатной технике из пункта постоянной дислокации, прибыл на полигон Камышинский, где организовал мероприятия по обустройству лагеря и огневых позиций, их охраны и маскировки.

В ходе учения личный состав орудийных расчетов 122-мм гаубиц Д-30 выполнил более 50 огневых задач различной сложности по поражению одиночных и групповых целей с закрытых огневых позиций и прямой наводкой.

По итогам учения, слаженные и умелые действия личного состава, их профессиональные навыки в поражении целей на различной дальности, были высоко оценены командованием соединения.

Всего в учении приняло участие около 200 военнослужащих и 30 единиц военной и специальной техники артиллерии соединения.

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