07.09.2020 (09:00)

C 7 по 11 сентября 2020 г. российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет над территорией Чехии

По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова в рамках реализации Международного Договора по Открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения АН-30Б над территорией Чехии.

Наблюдательный полет над территорией Чехии будет выполняться в период с 7 по 11 сентября 2020 г. с аэродрома Открытого неба Пардубице. Максимальная дальность полета составит 800 километров.

Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а чешские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.

Наблюдательные полеты в рамках Договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.



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