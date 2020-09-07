07.09.2020 (06:15)

Подразделения военной базы ЮВО в Армении по плану тактического учения вышли на полигоны

Подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, по плану двустороннего тактического учения совершили марш из пункта постоянной дислокации на высокогорные полигоны Камхуд и Алагяз.

Мотострелковые, танковые, артиллерийские и разведывательные подразделения соединения проведут контрольные тактические и тактико-специальные занятия по выполнению учебно-боевых задач в сложных условиях высокогорной местности.

Особое внимание уделяется вопросам маскировки, фортификационного оборудования районов, подготовки техники и вооружения к выполнению учебно-боевых задач по предназначению.

Также в ходе тренировки отрабатываются вопросы организации взаимодействия с силовыми структурами Армении и управления подразделениями при совместном выполнении задач.

На учение привлечено около 1 тыс. военнослужащих и задействовано до 200 единиц вооружения и военной техники, в том числе оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация.

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