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07.09.2020 (08:15)

Летчики ЮВО отработали перебазирование на запасные аэродромы совместно с летными экипажами МО Армении

Летчики оперативно-тактической авиации российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках проведения двустороннего летного тактического учения (ЛТУ) совершили условное перебазирование самолетов на запасной аэродром совместно с экипажами Су-25, Су-30СМ Минобороны Армении.

Летчики истребителей МиГ-29 на высокогорном полигоне Алагяз на высоте от 250 до 1,5 тыс. м со скоростью до 900 км/ч выполнили специальные летные задания по уничтожению наземных целей, имитирующих бронетехнику условного противника, совершили маневры по уклонению от штурмовой и истребительной авиации. После проведения воздушного боя в небе над Арменией летчики выполнили в одиночном порядке, парами, звеньями и в составе эскадрильи посадку на аэродром в г. Гюмри.

Совместное двустороннее летное тактическое учение проводится совместно с мотострелковыми подразделениями российской военной базы и Минобороны Армении.

К участию в двустороннем ЛТУ привлечено около 500 военнослужащих летного и инженерно-технического состава двух стран и задействовано более 50 единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов МиГ-29 ЮВО, Су-25 и Су-30СМ МО Армении.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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