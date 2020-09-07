07.09.2020 (07:45)

Летчики ЮВО отработали перебазирование в рамках двустороннего ЛТУ

Летчики оперативно-тактической авиации смешанного авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ростовской области, вывели аэродромы из-под удара авиации условного противника в рамках начавшегося двустороннего летного тактического учения (ЛТУ).

Летный и инженерно-технический состав самолетов Су-34 и Су-30 СМ смешанного авиационного соединения ЮВО отработал задачи приведения в высшие степени боевой готовности дежурных сил.

По замыслу двустороннего ЛТУ летчики-истребители одной из авиачастей, выступая в роли условного противника, нанесли авиационный удар по аэродрому. Экипажи Су-34 успели оперативно покинуть аэродром базирования, подвергшийся условной бомбардировке. В воздухе многофункциональные бомбардировщики провели воздушный бой с истребителями условного противника.

На заключительном этапе учения летный состав авиачастей ЮВО выполнил перебазирование авиации на запасные аэродромы.

Подразделения обеспечения отработали нормативы по подвозу горюче-смазочных материалов и доставке боеприпасов.

Всего в летном учении принимают участие около 1 тыс. военнослужащих летного и инженерно-технического состава ЮВО, задействовано более 300 единиц военной и авиационной техники, в том числе около 50 самолетов оперативно-тактической авиации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице