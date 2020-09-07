07.09.2020 (07:15)

Группы спецназа ЮВО в Астраханской области приступили к ночной переправе через реку на плотах из подручных средств

Группы спецназа Южного военного округа (ЮВО) приступили к тактико-специальному учению на полигоне Ашулук в Астраханской области по преодолению реки, используя подручные средства и штатные экипировочные средства.

Группы спецназа были десантированы в тыл условного противника и для успешного выполнения задачи диверсантам предстояло пройти по наименее предсказуемому маршруту и застать врасплох командование противоборствующей стороны.

На переправе военнослужащие использовали сухие ветки для изготовления небольших плотов, на которых в ночное время суток перебрались на противоположный берег реки.

Группы спецназа действуют на полигоне Ашулук для ведения диверсионно-разведывательных операций в рамках масштабного двустороннего бригадного учения мотострелков 49-й общевойсковой армии ЮВО.

Всего на учение привлечено около 4 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 700 единиц боевой и специальной техники, в том числе РСЗО «Ураган» и «Град-М», САУ «Мста-С», «Мста-Б», зенитные установки ЗУ-23, танки Т-72Б3, БТР-82АМ, а также бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь».

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