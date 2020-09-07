07.09.2020 (06:45)

Военные инженеры ЮВО и Министерства обороны Абхазии остановили наступление войск условного противника в ходе тактического учения

Инженерно-саперные подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) и подразделения Министерства обороны Абхазии в ходе тактического учения совершенствовали навыки минно-подрывного дела и фортификации на полигоне Нагвалоу.

По замыслу учения саперы отработали задачи по подрыву береговой линии фронта во время наступления условного противника с Черного моря.

Грамотные действия военнослужащих позволили остановить наступление войск «противника» одновременно на двух направлениях – с моря и горной местности. В ходе подрывных работ было израсходовано более 100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

Также военнослужащие совершенствовали навыки по разминированию и установке минных полей, возведению фортификационных и мостовых сооружений. Выполнили нормативы по оборудованию окопов для пехоты и позиций для танков и артиллерийских орудий с использованием быстроходных траншейных машин БТМ-3 и котлованных машин МДК. Отработали задачи по разведке источников воды, оборудованию пунктов ее добычи и очистки с использованием современной войсковой станции комплексной очистки воды СКО «Гигиена», способной очистить воду с интенсивностью 8-10 куб. м/ч и опреснить до 5 куб. м/ч.

В мероприятиях было задействовано более 500 военнослужащих и до 100 единиц специальной военной техники, в т.ч. инженерные машины разграждения ИMР-2 на базе танков Т-72Б3, тяжелые механизированные мосты ТММ-3М на базе автомобилей «Краз» и мостовые танковые укладчики МТУ-20 на базе танка Т-55.

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