07.09.2020 (08:30)

Более 20 самолетов ЮВО переброшены на оперативные аэродромы по плану масштабного учения по управлению силами авиации и ПВО

Более 20 единиц оперативно-тактической авиации Южного военного округа (ЮВО) переброшены на оперативные аэродромы на территории Ставрополья, Кубани, Ростовской области Северной Осетии, Севастополя и Крыма по плану масштабного учения по управлению авиацией и ПВО.

Бомбардировщики Су-34, истребители Су-30М2, Су-27СМ3 и штурмовики Су-25 из Крыма, Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев перебазированы на оперативные аэродромы ЮВО.

На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов будет задействовано более 80 самолетов и более 60 вертолетов.

В тесном взаимодействии будут решать учебно-боевые задачи органы управления соединений и воинских частей 8-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии, 4-й армии ВВС и ПВО и соединений родов войск окружного подчинения.

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