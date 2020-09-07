07.09.2020 (08:00)

Артиллеристы ЮВО в Астраханской области в ходе учения впервые применили подвижные разведывательные пункты «Аргус»

На общевойсковом полигоне Ашулук в Астраханской области в рамках двустороннего бригадного тактического учения артиллерийское соединение Южного военного округа (ЮВО) впервые применило подвижные разведывательные пункты ПРП-4А «Аргус».

В ходе выполнения огневых задач дивизионы ствольной, реактивной и противотанковой артиллерии уничтожили более 100 условных целей – колонны бронетехники, командные и опорные пункты, средства радиоэлектронной борьбы, огневые позиции и районы сосредоточения условного противника.

Для разведки и обнаружения целей применялись беспилотные летательные аппараты. Корректировка артиллерийского огня осуществлялась при помощи комплексов разведки управления и связи «Стрелец», а также вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ.

Всего к двустороннему учению привлечено около 4 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 700 единиц боевой и специальной техники, в том числе РСЗО «Ураган» и «Град-М», САУ «Мста-С», «Мста-Б», зенитные установки ЗУ-23, танки Т-72Б3, БТР-82АМ, а также бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь».

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