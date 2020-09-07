07.09.2020 (07:30)
Сводный отряд Минобороны демонтировал более 70 строений, пришедших в аварийное состояние после наводнения в Тулуне Иркутской области
Личный состав сводного отряда Министерства обороны Российской Федерации, который прибыл для оказания помощи администрации и жителям Тулунского района, демонтировал более 70 различных строений, пришедших в аварийное состояние после наводнения в 2019 году.
За неделю работ военнослужащими было демонтировано более 25 пришедших в негодность домов и 50 хозяйственных построек. Общая площадь рекультивированных земель составила около 2 гектар.
Перед началом работ военные специалисты совместно с администрацией города провели рекогносцировку местности, определили очередность и объемы работ. Для демонтажа и сноса аварийных строений военнослужащие задействуют инженерную машину разграждения ИМР-2 на базе танка Т-72. После чего, при помощи инженерного путепрокладчика БАТ-2 и экскаватора проводятся мероприятия по рекультивации грунта и выравниванию участков местности.
Кроме этого, военнослужащие работают по заявкам жителей пострадавших районов, оказывая помощь местному населению с привлечением военной специальной техники.