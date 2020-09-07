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07.09.2020 (07:00)

В Чите прошла выставка вооружения и военной техники

На выставке вооружения и военной техники, которая прошла на территории СКА «СибВО» в городе Чита было показано более 10 образцов вооружения и военной техники Восточного военного округа.

Жители Читы и гости города  могли ознакомиться и сфотографироваться на фоне образцов современного вооружения, военной и специальной техники. На выставке был представлен современный мобильный комплекс радиосвязи на базе автомобиля «Тигр», ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ на базе «Урал-532362», боевые машины пехоты БМП-2, а так же другие образцы вооружения и военной техники.

Кроме тяжелого вооружения на выставке были представлены автоматы, пулеметы и снайперские винтовки, стоящие на вооружении Восточного военного округа.

Для посетителей выставки была предусмотрена культурно-развлекательная программа с выступлением  творческих коллективов Забайкальского края. Помимо этого все желающие могли попробовать солдатской каши и горячий чай.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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