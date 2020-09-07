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07.09.2020 (06:30)

Зенитчики ВВО из Бурятии отработают элементы противоракетной обороны

Элементы противоракетной обороны отработает зенитное ракетное соединение Восточного военного округа, дислоцированное на территории Республики Бурятия.

Современные методы борьбы с крылатыми ракетами применят расчеты ЗРК «Бук-М2»,  в рамках стартовавшего тактического учения.

Выполнение учебных электронных пусков будет проходить в условиях активной постановки радиопомех средствами радиоэлектронной борьбы условного противника с учетом опыта современных войн.

В ходе активной фазы учения зенитчикам предстоит уничтожить до 30 крылатых ракет, выпущенных по стратегически важным и инфраструктурным объектам.

Помимо этого, военнослужащие усовершенствуют навыки в оборудовании позиций в инженерном отношении и их маскировке.

Особое внимание будет уделено противодействию беспилотникам условного противника, которые могут выполнять как разведывательные, так и ударные функции.

Стоит отметить, что выполнение подобных учебно-боевых задач является одним из сложнейших элементов боевой подготовки.

Цели движутся в различных направлениях со сложными траекториями в широком диапазоне высот, в том числе на предельно малых высотах с огибанием рельефа.

К учению привлекается около 300 специалистов войсковой ПВО, задействовано более 60 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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