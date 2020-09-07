07.09.2020 (06:00)

Военный оркестр ВВО из Забайкалья примет участие в Международном фестивале военных оркестров «Спасская башня на Сахалине» - 2020

Военный оркестр общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцируемого в Забайкальском крае примет участие в международном фестивале военных оркестров «Спасская башня на Сахалине» - 2020.

В фестивале, который пройдет с 9 по 13 сентября в Южно-Сахалинске, планируется участие более 10 военных оркестров, в том числе от Тихоокеанского флота, штаба Восточного военного округа, а также военный оркестр Южно-Сахалинского гарнизона.

В исполнении военного оркестра из Забайкалья прозвучат лучшие композиции маршевой музыки, с которыми неразрывно связаны важнейшие страницы отечественной и мировой истории, произведения русской и мировой классики, оригинальной народной, эстрадной и инструментальной музыки.

В составе сводного военного оркестра музыканты ВВО примут участие в торжественном марш-параде.

Руководит военным оркестром общевойскового объединения ВВО начальник оркестра майор Александр Денисов.

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