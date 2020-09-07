07.09.2020 (05:30)

В артиллерийском соединении ВВО в Забайкалье состоялась тренировка по управлению огнем

В артиллерийском соединений Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае, с экипажами самоходных артиллерийских батарей завершились комплексные занятия по тактической и огневой подготовке.

В мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих, задействовано 30 единиц вооружения и военной техники.

Личным составом был совершен марш, выполнены нормативы по развертыванию батарей в боевой порядок с занятием огневых позиций и их инженерному оборудованию.

Также, военнослужащие совершенствовали навыки по подготовке артиллерийских орудий к ведению огня, решали задачи по разведке целей и управлению огнем, с открытых и закрытых огневых позиций.

Дополнительно командирами огневых взводов производилась подача вводных по защите личного состава от поражающих факторов условного применения химического оружия.

На заключительном этапе артиллеристы провели тренировки по выполнению нормативов в составе батарей и расчетов по подготовке орудий к стрельбе, разведке неподвижных и высокоманевренных целей.

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