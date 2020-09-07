Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.09.2020 (05:30)

В артиллерийском соединении ВВО в Забайкалье состоялась тренировка по управлению огнем

В артиллерийском соединений Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае, с экипажами самоходных артиллерийских батарей завершились комплексные занятия по тактической и огневой подготовке.

В мероприятии  приняли участие около 100 военнослужащих, задействовано 30 единиц вооружения и военной техники.

Личным составом был совершен марш, выполнены нормативы по развертыванию батарей в боевой порядок с занятием огневых позиций и их инженерному оборудованию.

Также, военнослужащие совершенствовали навыки по подготовке артиллерийских орудий к ведению огня,  решали задачи по разведке целей и управлению огнем,  с открытых и  закрытых огневых позиций.

Дополнительно командирами огневых взводов производилась подача вводных по защите личного состава от поражающих факторов условного применения химического оружия.

На заключительном этапе артиллеристы провели тренировки по выполнению нормативов в составе батарей и расчетов по подготовке орудий к стрельбе, разведке неподвижных и высокоманевренных целей.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Забайкалье определят лучшего старшину ВВО
Огнем артиллерии, танковых и мотострелковых подразделений ВВО завершилось масштабное учение на полигоне «Бурдуны» в Бурятии
Свыше 40 «Артиллерийских дуэлей» провели военнослужащие ВВО в ходе полевого выхода ракетных войск и артиллерии в Бурятии
Зенитчики ВВО на тренировке в Забайкальском крае прикрыли военные объекты от бомбового удара условного противника

Метки:
Артиллерия , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false