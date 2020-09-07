07.09.2020 (05:15)

В Забайкалье определят лучшего старшину ВВО

В окружном учебном центре Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Забайкальском крае, состоится третий этап конкурса «Лучший старшина подразделения (войсковой части)».

Конкурс пройдет в течение трех дней и начнется со строевого смотра, в ходе которого особое внимание будет уделено знанию требований к правилам ношения военной формы одежды различных категорий военнослужащих.

В основной части соревнований пройдут: военно-профессиональная эстафета, контрольные занятия по физической подготовке, РХБ защите, а также строевой выучке.

Помимо этого, будут организованы инструкторско-методические и показные занятия на которых будут рассмотрены вопросы организации и ведения ротного хозяйства, питания военнослужащих, организации и ведения служебной документации, порядка банно-прачечного обслуживания, а также выполнения требований противопожарной безопасности.

Участие в конкурсе примет порядка 100 старшин от большинства воинских частей Восточного военного округа и Тихоокеанского флота, прошедших отбор на этапах соревнований на базе общевойсковых объединений и армейского корпуса, береговых войск ТОФ.

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