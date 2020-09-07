07.09.2020 (03:30)

Свыше 40 «Артиллерийских дуэлей» провели военнослужащие ВВО в ходе полевого выхода ракетных войск и артиллерии в Бурятии

В ходе масштабного полевого выхода подразделений ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, в рамках тактических учений с подразделениями проведено более 40 «артиллерийских дуэлей», на которых отрабатывались задачи контрбатарейной борьбы.

Суть «дуэли» в том, что гаубичные и реактивные батареи состязались между собой в выполнении учебно-боевых задач, поочередно выступая за «охотника» и «жертву». Каждый расчет по три раза выполнил условное огневое поражение противника из орудий самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С», реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град», а также совершил быструю смену позиций.

В ходе учебных боёв артиллерийскими подразделениями активно применялись современные комплексы разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец», комплексы артиллерийской разведки «Зоопарк» и беспилотная авиация.

Оперативное взаимодействие и эффективная работа командных пунктов по управлению огнем артиллерии организованы в единой системе разведывательно-огневого контура.

Всего к полевому выходу привлечено более одно тысячи военнослужащих и задействовано свыше 100 единиц техники, в том числе САУ Мста-С, «Акация», РСЗО «Град» и «Ураган», а также новейшие БМП-3 с противотанковыми ракетными комплексами «Корнет».

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