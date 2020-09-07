07.09.2020 (05:00)

Огнем артиллерии, танковых и мотострелковых подразделений ВВО завершилось масштабное учение на полигоне «Бурдуны» в Бурятии

На полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия завершилось двухстороннее батальонное тактическое учение (БТУ) с подразделениями танкового соединения Восточного военного округа.

Огнем мотострелковых, танковых подразделений, при мощной огневой поддержке артиллерии и армейской авиации, военнослужащие не дали условному противнику прорвать оборону и в ходе внезапного наступления вытеснили с более выгодных рубежей и уничтожили.

В учении приняли участие более 1,5 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град», новейший противотанковый комплекс «Корнет», комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2», техника связи пятого поколения, вертолеты Ми-24 «Крокодил», а также беспилотные летательные аппараты (БЛА).

Отрабатывался элемент ведения боевой стрельбы из пушечного вооружения танков Т72Б3 с помощью защитной насыпи, так называемого «Сирийского вала». В ходе учения проведена разведка маршрутов выдвижения с помощью БЛА и заблаговременное развертывание систем ПВО и станций РЭБ.

Особенностью учения стали нестандартные методы борьбы с высокоскоростными бронированными целями, различные способы уничтожения заминированных автомобилей, ведение боевых действий подразделений в ночное время суток, борьба с БЛА условного противника.

Мотострелки и танковые экипажи отработали ряд новых тактических эпизодов, в том числе бой в населенном пункте, маневренную оборону во взаимодействии с авиацией и реактивной артиллерией.

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