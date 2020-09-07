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07.09.2020 (02:30)

Зенитчики ВВО на тренировке в Забайкальском крае прикрыли военные объекты от бомбового удара условного противника

С военнослужащими зенитного ракетного соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, проведена тренировка по охране военных объектов от бомбового удара условного противника.

Расчеты многофункциональных зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» совершили марш в заданный район, выполнили нормативы по инженерному оборудованию позиций и маскировке.

В ходе практической части учебного мероприятия зенитчики совершенствовали навыки заряжания пусковых установок, методику работы на электронном оборудовании ЗРК, отработали задачи по топографической привязке к местности, обнаружению, сопровождению и захвату целей.

Военнослужащие выполнили электронные пуски ракет, успешно поразив аэродинамические цели,  крылатые ракеты и самолеты условного противника, прикрыв военный объект от авиаудара.

Для создания тактической обстановки, максимально приближенной к реальной, задачи выполнялись в условиях активного воздействия средств радиоэлектронного подавления «противника».   

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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