07.09.2020 (02:30)
Зенитчики ВВО на тренировке в Забайкальском крае прикрыли военные объекты от бомбового удара условного противника
С военнослужащими зенитного ракетного соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, проведена тренировка по охране военных объектов от бомбового удара условного противника.
Расчеты многофункциональных зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» совершили марш в заданный район, выполнили нормативы по инженерному оборудованию позиций и маскировке.
В ходе практической части учебного мероприятия зенитчики совершенствовали навыки заряжания пусковых установок, методику работы на электронном оборудовании ЗРК, отработали задачи по топографической привязке к местности, обнаружению, сопровождению и захвату целей.
Военнослужащие выполнили электронные пуски ракет, успешно поразив аэродинамические цели, крылатые ракеты и самолеты условного противника, прикрыв военный объект от авиаудара.
Для создания тактической обстановки, максимально приближенной к реальной, задачи выполнялись в условиях активного воздействия средств радиоэлектронного подавления «противника».