07.09.2020 (04:45)

Музыканты оркестра штаба Тихоокеанского флота примут участие в фестивале «Спасская башня на Сахалине - 2020»

Музыканты оркестра штаба Тихоокеанского флота (ТОФ) примут участие в фестивале «Спасская башня на Сахалине - 2020», посвященном 75-летию окончания Второй мировой войны.

Более 40 музыкантов под управлением начальника оркестра капитана 3 ранга Ильи Сергеева примут участие в нескольких концертах, для которых подготовили специальную программу, включающую в себя композиции военных и послевоенных лет.

В фестивале «Спасская башня на Сахалине - 2020», который пройдёт с 9 по 13 сентября, помимо флотских артистов также примет участие Центральный военный оркестр МО РФ (г. Москва), Оркестр суворовцев московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова (г. Москва), Военный оркестр им. О.Лундстрема армии Восточного военного округа (г.Чита), Военный оркестр штаба Восточного округа войск Национальной гвардии (г.Хабаровск), Военный оркестр штаба Сибирского округа войск Национальной гвардии (г.Новосибирск), и Военный оркестр южно-сахалинского гарнизона (г.Южно-Сахалинск).

Выступления военных творческих коллективов пройдут во многих городах острова Сахалин, в том числе в Южно-Сахалинске, Поронайске, Долинске, Анива, Охе, Макарове, Корсакове, Холмске и Невельске.

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