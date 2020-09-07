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07.09.2020 (03:00)

Военнослужащие Восточного военного округа выполнили боевые стрельбы из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек»

На полигоне «Сергеевский» в Приморском крае огнемётчики полка радиационной химической и биологической (РХБ) защиты общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) выполнили боевые стрельбы из тяжелой огнеметной системы ТОС – 1А «Солнцепек».

Подразделения тяжелых огнеметных систем совершили марш в район боевых стрельб, подготовили огневые позиции, организовали охрану пусковых установок. После получения данных о перемещении бронеобъектов «противника» военнослужащие подготовили ТОСы к открытию огня, выполнив необходимые расчеты для стрельбы.

После разведки целей расчетом беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», личный состав тяжелого огнемётного подразделения поразил мишени, имитирующие бронетехнику условного противника на дистанции свыше 2000 метров. Огневая задача была выполнена одиночными пусками неуправляемых снарядов из  тяжелой огнеметной системы  «Солнцепек» с закрытых огневых позиций. 

Справочно: Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» предназначена для поражения живой силы противника, открытых и закрытых огневых позиций в разных видах наступательного и оборонительного боя, вывод из строя бронированной техники противника. Система на базе танка Т – 72 является модификацией ТОС «Буратино», включающая в себя пусковую установку с пакетом из 30 направляющих.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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