Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.09.2020 (04:29)

Семь военных оркестров выступят на фестивале «Спасская башня» на Сахалине

На Сахалине с 9 по 13 сентября состоится международный фестиваль военных оркестров «Спасская башня» в котором примут участие более 350  музыкантов Вооруженных Сил России. Семь военных оркестров выступят в Южно-Сахалинске,  Аниве, Корсакове, Холмске и других городах островного региона.

Открытие международного фестиваля военных оркестров «Спасская башня»-2020 на Сахалине начнётся с выступления Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации на сцене киноконцертного зала «Октябрь» 9 сентября в 19 часов.

На сцене «Чехов-центра» состоится концерт оркестра юных военных музыкантов-суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова.

Кроме того, на музыкальном празднике выступит оркестр штаба Восточного округа войск национальной гвардии РФ (Хабаровск), оркестр штаба Тихоокеанского флота (Владивосток), а также же в фестивальных мероприятиях примет участие военный оркестр Южно-Сахалинского гарнизона.

Два военных музыкальных коллектива приедут на Сахалин впервые. Это оркестр штаба Сибирского округа войск национальной гвардии РФ (Новосибирск) и военный оркестр имени О. Лундстрема бригады управления общевойсковой армии ВВО (г.Чита).

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие Восточного военного округа выполнили боевые стрельбы из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек»
В Дальневосточном ВОКУ питание команд международного конкурса «Суворовский натиск» организовано с учетом национальных особенностей
«Победный вальс» станцевали воспитанники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Хабаровске
В Забайкалье юнармейцы увидели образцы боевой и специальной техники ВВО

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false