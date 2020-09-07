07.09.2020 (04:29)

Семь военных оркестров выступят на фестивале «Спасская башня» на Сахалине

На Сахалине с 9 по 13 сентября состоится международный фестиваль военных оркестров «Спасская башня» в котором примут участие более 350 музыкантов Вооруженных Сил России. Семь военных оркестров выступят в Южно-Сахалинске, Аниве, Корсакове, Холмске и других городах островного региона.

Открытие международного фестиваля военных оркестров «Спасская башня»-2020 на Сахалине начнётся с выступления Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации на сцене киноконцертного зала «Октябрь» 9 сентября в 19 часов.

На сцене «Чехов-центра» состоится концерт оркестра юных военных музыкантов-суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова.

Кроме того, на музыкальном празднике выступит оркестр штаба Восточного округа войск национальной гвардии РФ (Хабаровск), оркестр штаба Тихоокеанского флота (Владивосток), а также же в фестивальных мероприятиях примет участие военный оркестр Южно-Сахалинского гарнизона.

Два военных музыкальных коллектива приедут на Сахалин впервые. Это оркестр штаба Сибирского округа войск национальной гвардии РФ (Новосибирск) и военный оркестр имени О. Лундстрема бригады управления общевойсковой армии ВВО (г.Чита).

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