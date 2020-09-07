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07.09.2020 (04:00)

Силы Тихоокеанского флота в Приморье готовы к прохождению тайфуна «Хайшен»

Силы Тихоокеанского флота, дислоцированные в Приморском крае, готовы к прохождению тайфуна «Хайшен», который по прогнозам синоптиков будет оказывать влияние на погоду в регионе 7 и 8 сентября.

В пунктах базирования сил ТОФ приняты меры безопасности с учётом практического опыта полученного при прохождении тайфуна «Майсак» 3 сентября. Проведена подготовка к усилению ветра и волнения: заведены дополнительные швартовые концы, назначены буксиры для удержания, находящихся у причалов боевых кораблей, проинструктирована дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей, имущество закреплено по штормовому. Особое внимание уделено кораблям, которые выведены из состава флота и находятся в отстое, а также мемориальному кораблю-музею «Красный вымпел», ошвартованному у Корабельной набережной Владивостока.

Проверена исправность резервных источников питания. Дополнительные дизель-генераторы завезены в ряд воинских частей, в том числе во Владивостокский филиал Нахимовского военно-морского училища. Оперативная служба флота находится в контакте с дежурными службами края и города.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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