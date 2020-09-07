07.09.2020 (02:00)

«Песнь о солдате» и салют Победы: как завершилось единственное представление «Спасской башни» – 2020

Как и на Фестивале «Спасская башня», проходящем ежегодно на Красной площади, в финале показательного представления у стен Главного храма Вооружённых Сил Российской Федерации выступил сводный оркестр, в котором перед зрителями предстали лучшие военно-оркестровые коллективы нашей страны.

Музыканты исполнили композиции «Столичный марш» (В. Рунов), «Торжественная увертюра 1812 года» (П. Чайковский), «День Победы» (Д. Тухманов). Украшением праздника стало выступление народной артистки России Тамары Гвердцители. В её исполнении в сопровождении сводного оркестра прозвучала «Песнь о солдате» (музыка В. Мигули, слова М. Агашина).

Тема 75-летия Победы в Великой Отечественной войне была продолжена в аудиофрагменте из кинофильма «В бой идут одни “старики”», в котором командир эскадрильи Титаренко (актёр Леонид Быков) произносит слова: «Когда кончится война, вернёмся мы сюда, пройдём по этим местам, кто остался в живых... И позовём лучший симфонический оркестр во фраках. Выйдет дирижёр, я подойду к нему и скажу: «Пусть они нам сыграют!». Нет, ты знаешь, я сам. Скажу: «Извини, маэстро, дай я!».

По традиции представление завершилось роскошным салютом. Он осуществлялся из семи точек, расположенных на галерее, которая обрамляет Главный храм Вооружённых Сил России. Фейерверк был исполнен в цветах Победы: было много красного и золотого, а также оттенков этих цветов.

«Высота фейерверков была не более 140 метров. Это было сделано в интересах съёмки, чтобы телевизионная камера смогла запечатлеть салют, – говорит руководитель пиротехнической команды Фестиваля Ева Рубинштейн. – За две минуты в небо взметнулось 560 пиротехнических изделий. Главный акцент мы сделали на красоте рисунка».

По окончании трансляции начальник Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил РФ – главный военный дирижёр, музыкальный руководитель Фестиваля «Спасская башня» генерал-майор Тимофей Маякин отметил: «Наш Фестиваль стал настолько популярным, что без этой онлайн-трансляции было не обойтись. Её ждали не только в России, но и за рубежом. Было очень приятно услышать столько добрых пожеланий в адрес нашего Фестиваля от иностранных коллег из разных уголков мира. Безусловно, этот год был достаточно напряжённый для всех, но несмотря ни на что, по средствам современной связи мы снова собрались вместе, пусть и онлайн. Очень рад, что благодаря Министерству обороны РФ и Дирекции Фестиваля нам удалось показать поклонникам «Спасской башни» во всём мире плоды трудов и творческих исканий военно-оркестровых и творческих коллективов – участников Фестиваля, которые готовились к этому событию весь год. Теперь с уверенностью можно сказать, что XIII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» состоялся».



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