07.09.2020 (00:30)

В показательном представлении Фестиваля «Спасская башня» – 2020 в компании профессиональных музыкантов выступили их юные коллеги

Выйти первыми на Соборную площадь Главного храма Вооружённых Сил Российской Федерации в рамках индивидуальных выступлений было доверено традиционным участникам Фестиваля – Военному оркестру 154-го отдельного комендантского Преображенского полка и роте почётного караула этого полка, которая продемонстрировала виртуозное владение строевыми и специальными приёмами обращения с самозарядным карабином Симонова. А музыканты исполнили марш «Слава Родине» (С. Чернецкий), композицию «Василиса» (автор неизвестен) и спели лирическую песню «Полюшко-поле» (музыка Л. Книппер, слова В. Гусева).

Зрители увидели и выступление юных музыкантов. Чести выйти на Соборную площадь был удостоен участник Фестиваля детских духовых оркестров «Спасская башня детям» – Сводный оркестр московской школы № 1770. Школьники сыграли марши Валерия Халилова «Генерал Милорадович» и «Плац», попурри на тему военных песен – «Потому что мы пилоты» (В. Соловьев-Седой), «Три танкиста» (братья Покрасс), – композицию «Ритм улиц» (В. Шинстайн), попурри на тему песен Л. Утёсова – «У Чёрного моря» (М. Табачников), «Бомбардировщики» (Д. Макхью), «Дорога на Берлин» (М. Фрадкин).

В программе Центрального концертного образцового оркестра ВМФ России им. Н. Римского-Корсакова прозвучали «Флотский марш» (А. Иваненко), «Славянский марш» (П. Чайковский), галоп «Аврал на корабле» (Ф. Акимов), песня «Варяг» (А. Турищев).

Впервые на Фестивале выступил с отдельным номером Показательный оркестр МЧС России. Его выход сопровождался маршем «Салют Москвы» (С. Чернецкий). Музыканты также исполнили попурри на темы русских песен, песню «МЧС России» и «Песню о тревожной молодости» (А. Пахмутова). В программе выступления оркестра принял участие ретро автомобиль Пожарной охраны. Он выехал на Соборную площадь со стороны Главного храма ВС РФ. Вес автомобиля 1,5 тонны кг.



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