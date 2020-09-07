07.09.2020 (01:30)

В исполнении хедлайнеров Фестиваля, суворовцев, прозвучала «Фиеста – «Спасская башня – 2020»

Индивидуальные выступления военных оркестров продолжил Сводный оркестр Воздушно-десантных войск Министерства обороны Российской Федерации, который исполнил свою программу вместе с ансамблем песни и пляски ВДВ и расчётом почётного караула курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В. Маргелова. Все три коллектива являются дебютантами Фестиваля «Спасская башня». Музыканты сыграли фанфару «Я люблю тебя, Россия» (Д. Тухманов), «Купол» (В. Уманец), «Песню десантников» (из к/ф «В зоне особого внимания», музыка М. Минкова), фантазию на тему оркестровой интермедии Н. Римского-Корсакова «Полёт шмеля» (Г. Пучков), попурри на темы русских народных песен «Русская душа» (А. Халилов). Под песню «ВДВ – это мы!» (музыка В. Сотскова, слова С. Овсянникова) у стен Главного храма Вооружённых Сил Российской Федерации был растянут флаг ВДВ площадью 1000 м². Именно с этим флагом в августе в честь 90-летия со дня основания Воздушно-десантных войск парашютисты совершили прыжок, который был зафиксирован главным редактором Книги рекордов России Станиславом Коненко. Измерив флаг, он подтвердил рекордный размер: ширина стяга составила 26,76 м, длина – 40,05 м, общая площадь – 1071,74 м². Прыжок состоялся благодаря холдингу «Технодинамика» Госкорпорации Ростех, организовавшей летом 2020 года серию показательных прыжков с флагами рекордных размеров.

Команда Кремлёвской школы верховой езды подготовила для Фестиваля «Спасская башня» – 2020 новую программу. Конники КШВЕ выступили вместе с Московским казачьим хором, являющимся неоднократным лауреатом международных и всероссийских конкурсов и фестивалей. Этот коллектив исполнил традиционные казачьи песни с живым инструментальным сопровождением: «Проезжала конница» (В. Глазунов), «Казаки в Берлине» (музыка братьев Покрасс, слова Ц. Солодаря), «Ой, при лужке» (слова и музыка народные).

Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации не ограничился первоклассным исполнением инструментальной музыки, а ещё и запел. Прозвучали: композиция «Рио-Рита» (Э. Сантеухини), песни «Синий платочек» (музыка Е. Петерсбурского, слова Я. Галицкого и М. Максимова), «Давай закурим» (музыка М. Табачникова, слова И. Френкеля), «Лизавета» (музыка Н. Богословского, слова Е. Долматовского), «Мишка-Одессит» (музыка М. Воловаца, слова В. Дыховичного), «Валенки» (русская народная песня), «Три танкиста» (музыка братьев Покрасс, слова Б. Ласкина), «Моя Москва» (музыка И. Дунаевского, слова М. Лисянского и С. Аграняна).

Как всегда, были в ударе любимцы публики – оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова в тандеме с ансамблем барабанщиц Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации. Их программу составили: специально написанная для Фестиваля композиция «Фиеста – «Спасская башня – 2020» (Д. Куличков), а также «Рио-Рита» (Э. Сантеухини, инструментальная обработка Е. Зобкова), «Жди меня, и я вернусь» (музыка К. Молчанова, инструментальная обработка Е. Зобкова), «Король Лев» (Х. Циммер, аранжировка А. Широкова). Суворовцы и воспитанницы Пансиона продемонстрировали и своё вокальное мастерство, исполнив песни «Пора в путь дорогу» (музыка В. Соловьёва-Седого, слова С. Фогельсона) и «Дорога на Берлин» (музыка М. Фрадкина, слова Е. Долматовского, инструментальная обработка С. Семушина).



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