07.09.2020 (01:00)

«Смуглянка» и стальной голос Левитана в прологе представления на Соборной площади Главного храма ВС России

Показательное представление участников Фестиваля «Спасская башня» у стен Главного храма Вооружённых Сил Российской Федерации началось с пролога, в котором Центральный пограничный ансамбль ФСБ России исполнил песню «Смуглянка» (музыка А. Новикова, слова Я. Шведова), заявив таким образом тему Фестиваля «75 лет — окончание войны». Дальше она красной нитью пройдёт через все выступления оркестров.

В прологе также прозвучали записи отдельных фраз из радиосообщений времён войны легендарного советского диктора Юрия Левитана. Громом среди ясного неба для граждан СССР было его объявление о начале войны. В этом ряду были также озвучены фрагменты сообщений Левитана о знаковых событиях войны – о провале окружения Москвы, прорыве блокады Ленинграда, разгроме немцев в Сталинградской битве, освобождении Севастополя и Одессы.

А связующим звеном между прологом и финалом, где прозвучит аудиофрагмент из любимого советскими зрителями фильма Леонида Быкова «В бой идут одни “старики”», стал появившийся на Соборной площади истребитель Ла-5. Он был воссоздан организаторами специально для Фестиваля этого года, объявленного Президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы! На фюзеляже легендарного самолёта изображён нотный стан, отсылающий нас к этой картине, в которой лётчики «поющей» эскадрильи летали именно на Ла-5. На этом истребителе также сражался знаменитый советский ас, трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб, который сбил 62 вражеских самолёта и два американских, навязавших ему воздушный бой. В 2020 году отмечается 100 лет со дня рождения Героя.

С 1942 по 1944 годы было произведено 9920 «Лавочкиных» всех модификаций. В конце войны Ла-5 применялся в качестве штурмовика и даже лёгкого бомбардировщика. За его создание конструктор Семён Лавочкин был удостоен звания Героя Социалистического Труда и во второй раз получил Сталинскую премию.

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