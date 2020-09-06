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06.09.2020 (16:00)

В Подмосковье завершилась комплексная тренировка спасательно-эвакуационной группы Кантемировской дивизии ЗВО

В Подмосковье на полигоне «Головеньки» завершилась тренировка спасательно-эвакуационной группы отдельного инженерно-саперного батальона Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа по эвакуации экипажей БМП-2 при преодолении водной преграды.

По замыслу тренировки боевая машина пехоты БМП-2 входила в воду для преодоления водной преграды и получала условное повреждение. При обнаружении спасательно-эвакуационной группой, условно поврежденной БМП-2 инженеры приступили к отработке задач на время. Военнослужащие в течении 2 минут прибыли к поврежденной БМП-2 на плавающем транспортере среднем ПТС-2 и приступили к буксировке бронемашины. Экипаж был эвакуирован группой водолазов на десантной лодке ДЛ-10.

Всего в комплексной тренировке приняло участие более 200 военнослужащих и свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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