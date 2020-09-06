06.09.2020 (15:40)

Самолёты дальней противолодочной авиации Северного флота провели ледовую разведку в Арктике

Два экипажа противолодочных самолётов Северного флота Ту-142 выполнили полёт в высоких арктических широтах. Одной из задач лётчиков была ледовая разведка по маршруту перехода кораблей и судов арктической группировки Северного флота, которая действует в восточной части Карского моря возле побережья полуострова Таймыр.

В ходе многочасового полёта экипажи Ту-142 отработали проход по маршруту над безориентирной местностью, провели наблюдение за фактическим состоянием ледовой обстановки в морях российского сектора Арктики и другие поставленные задачи.

По выполнении полётного задания лётчики благополучно вернулись на аэродром базирования.

Полученная информация о ледовой обстановке была передана на флагманский корабль арктической группировки Северного флота - БПК «Североморск», где развёрнут походный штаб под руководством заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева.

В ближайшее время корабли и суда обеспечения: БПК «Североморск», БДК «Кондопога», СБС «Памир», БМТН «Сергей Осипов» и ледокол «Илья Муромец» приступят к плаванию в сложных ледовых условиях и форсированию пролива Вилькицкого, соединяющего Карское море с морем Лаптевых.

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