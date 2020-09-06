06.09.2020 (14:33)

Военнослужащие соединения дальней авиации провели практические занятия по РХБ защите

В Саратовской области на базе авиационного соединения дальней авиации прошла комплексная тренировка по отработке задач по предназначению подразделениями РХБЗ.

Основное внимание было уделено отработке нормативов по радиационной, химической и биологической (РХБ) защите военнослужащими всех категорий.

Подобные тренировки позволяют личному составу наглядно разобрать все элементы подготовки, указать на наиболее часто совершаемые ошибки и отточить мастерство выполнения каждого элемента.

Тренировки выполняются регулярно согласно плану боевой подготовки. Все военнослужащие, принимавшие участие в учебных занятиях, показали хороший результат благодаря систематическим занятиям.

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