06.09.2020 (14:33)
Военнослужащие соединения дальней авиации провели практические занятия по РХБ защите
В Саратовской области на базе авиационного соединения дальней авиации прошла комплексная тренировка по отработке задач по предназначению подразделениями РХБЗ.
Основное внимание было уделено отработке нормативов по радиационной, химической и биологической (РХБ) защите военнослужащими всех категорий.
Подобные тренировки позволяют личному составу наглядно разобрать все элементы подготовки, указать на наиболее часто совершаемые ошибки и отточить мастерство выполнения каждого элемента.
Тренировки выполняются регулярно согласно плану боевой подготовки. Все военнослужащие, принимавшие участие в учебных занятиях, показали хороший результат благодаря систематическим занятиям.
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