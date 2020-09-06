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06.09.2020 (14:22)

Военнослужащие дальней авиации выполнили практические стрельбы из штатного оружия под Саратовом

В соединении дальней авиации в Саратовской области прошли плановые учебно-боевые стрельбы из штатного оружия.

Основной задачей занятия по огневой подготовке являлась отработка и приобретение практических навыков у личного состава ведения огня из пистолета Макарова и автомата Калашникова по обозначенным целям из различных положений.

Перед выполнением практической части мероприятия военнослужащие поэтапно отработали каждый элемент данного комплекса, на таких учебных точках как: изготовка к бою, смена огневой позиции, изучение основ и правил стрельбы.

Все военнослужащие, принимавшие участие в учебно-боевых стрельбах, показали положительные результаты благодаря регулярным занятиям по огневой подготовке.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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