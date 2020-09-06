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06.09.2020 (14:19)

В Таджикистане на российской военной базе завершилась акция «Автобус»

В 201-й военной базе РФ, дислоцированной в Таджикистане, сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ) провели проверку автомобильной техники в ходе завершившейся акции «Автобус».

При осмотре транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава, сотрудники ВАИ проверили техническое состояние, наличие необходимой путевой документации, а также укомплектованность средствами пожаротушения, аптечками и аварийными сигналами. С помощью современных средств технического диагностирования инспекторы ВАИ проверили состояние автобусов, тем самым исключив допуск к участию в дорожном движении неисправных транспортных средств.

Всем участникам акции, прошедшим полную проверку, сотрудники ВАИ выдали специальные номерные талоны, свидетельствующие о полной технической безопасности транспортного средства и высоком уровне профессиональной подготовки водителей и старших машин.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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