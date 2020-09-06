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06.09.2020 (14:00)

В Ленобласти зенитчики ЗВО в ходе учений уничтожили группу ударных беспилотников противника

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы Западного военного округа, дислоцированные в Ленинградской области, в ходе тактических занятий отработали принуждение к посадке ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника.

В ходе прикрытия воздушного пространства над районом обороны  мобильные расчеты комплексов «Силок» осуществили поиск, перехват управления и принуждение к посадке обнаруженные БЛА самолетного и вертолетного типов. Расчеты комплексов тренировались противодействовать беспилотникам, выполняющим полет одиночно и в составе группы.

В занятиях участвовало более 50 военнослужащих, 10 единиц техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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