Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.09.2020 (13:00)

В Ленобласти военнослужащие ЗВО захоронили останки 470 солдат и офицеров РККА

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, приняли участие в торжественно-траурной церемонии открытия воинского мемориала и  захоронения останков 470 солдат и офицеров 45 гвардейской стрелковой дивизии РККА.

Мероприятия прошли на месте обнаружения братских захоронений - урочища Чернышово у деревни Мишкино Тосненского района Ленобласти. Военнослужащие Красносельской гвардейской мотострелковой бригады объединения совместно с родственниками погибших воинов возложили цветы и венки к подножью воинского мемориала, почтили минутой молчания память защитников Родины.

Захоронения советских воинов были обнаружены в ходе совместной работы военнослужащих и участников поисковых отрядов Ленинградской области, проводимой в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти-2020». В течение поисковой экспедиции, саперы объединения провели инженерную разведку более1,5 тыс. кв. м. территории урочища на предмет наличия взрывоопасных предметов с использованием миноискателей ИМП-2, оказали помощь поисковикам в снятии грунта и подъеме найденных предметов.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ЗВО примут участие в Чемпионате по летнему офицерскому троеборью в Санкт-Петербургском гарнизоне
В Подмосковье механики-водители Кантемировской дивизии ЗВО прошли проверку в условиях полного бездорожья
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье завершился полевой выход с ремонтной ротой
В Ленобласти военнослужащие ЗВО отдадут воинские почести при захоронении останков 470 красноармейцев

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false