06.09.2020 (13:00)

В Ленобласти военнослужащие ЗВО захоронили останки 470 солдат и офицеров РККА

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, приняли участие в торжественно-траурной церемонии открытия воинского мемориала и захоронения останков 470 солдат и офицеров 45 гвардейской стрелковой дивизии РККА.

Мероприятия прошли на месте обнаружения братских захоронений - урочища Чернышово у деревни Мишкино Тосненского района Ленобласти. Военнослужащие Красносельской гвардейской мотострелковой бригады объединения совместно с родственниками погибших воинов возложили цветы и венки к подножью воинского мемориала, почтили минутой молчания память защитников Родины.

Захоронения советских воинов были обнаружены в ходе совместной работы военнослужащих и участников поисковых отрядов Ленинградской области, проводимой в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти-2020». В течение поисковой экспедиции, саперы объединения провели инженерную разведку более1,5 тыс. кв. м. территории урочища на предмет наличия взрывоопасных предметов с использованием миноискателей ИМП-2, оказали помощь поисковикам в снятии грунта и подъеме найденных предметов.

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