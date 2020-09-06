06.09.2020 (12:00)
Военнослужащие ЗВО примут участие в Чемпионате по летнему офицерскому троеборью в Санкт-Петербургском гарнизоне
Военнослужащие штаба, соединений и воинских частей Западного военного округа, курсанты военных вузов, дислоцированные в Санкт-Петербургском гарнизоне примут участие в Чемпионате по летнему офицерскому троеборью.
Классификация соревнований – лично-командные соревнования с общекомандным зачетом. В соответствии с возрастной группой, военнослужащим предстоит продемонстрировать свои лучшие результаты в стрельбе из пистолета Макарова на 25 метров, плавании и беге.
Соревнования организуются с учетом противоэпидемиологических требований.
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