06.09.2020 (15:00)

В Армении военнослужащие ЮВО приняли участие в Днях Москвы

Военнослужащие российской военной базы в Армении вместе со своими семьями приняли участие в праздновании 873-й годовщины Дня Москвы.

В городе Ереван 5 сентября прошло торжественное открытие мероприятий в Московском культурно-деловом центре «Дом Москвы». В честь Дня города Москва открылась выставка работ из фонда Национального центра эстетики им. Г. Игитяна и состоялся праздничный концерт.

6 сентября в городах Ереван и Гюмри прошло большое количество интересных и разноплановых мероприятий.

На центральных улицах для жителей и гостей Ереванского и Гюмрийского гарнизонов прошли концерты с участием популярных диджеев и детско-юношеских коллективов, фестивали духовых оркестров, ярмарки-выставки, мастер-классы, угощения от известных рестораторов, многочисленные сюрпризы и подарки.

На различных площадках столицы Армении проходили выставки, кинопоказы, литературные конкурсы и спортивные турниры с участием военнослужащих ЮВО, членов их семей, в том числе воспитанников Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Вечером на площади Ш. Азнавура в центре Еревана пройдет концерт с участием звезд российской и армянской эстрады.

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