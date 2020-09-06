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06.09.2020 (11:17)

Подразделение РХБ защиты российской военной базы в Армении прикрыло мотострелков от ударов дронов условного противника

Подразделение радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты российской военной базы в Армении обеспечило маскировку мотострелков на полигоне Алагяз от ударов боевых дронов условного противника в ходе двустороннего батальонного тактического учения.

Специалисты РХБ защиты соединения применили дымовые и аэрозольные завесы, замаскировав оперативно-тактическую и армейскую авиацию двух стран на военном аэродроме Эребуни от средств поражения условного противника.

В районе проведения учения с подразделениями Минобороны Армении специалисты РХБ защиты дымовыми и аэрозольными завесами обеспечили скрытность мотострелковых подразделений на площади около 10 га в течение двух часов.

Военнослужащие подразделения РХБ защиты выполнили разведку, преодолели условно зараженную местность, взяли пробы воды и грунта, а также организовали дегазацию и дезактивацию личного состава и военной техники, попавших в зону условного заражения.

В двустороннем батальонном тактическом учении принимают участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 300 единиц военной специальной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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