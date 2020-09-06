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06.09.2020 (10:47)

На российской военной базе Абхазии в День танкиста выберут юного художника

С началом нового учебного года на территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии стартовал конкурс детских рисунков на тему «Танкисты глазами ребенка». Мероприятие посвящено празднованию 74-летия Дня танкиста.

В художественном конкурсе принимают участие более 100 детей военнослужащих в возрасте от 6 до 17 лет.

Работы могут быть выполнены в любой технике и будут приниматься до 12 сентября.

Призеров конкурса выберут по пяти различным номинациям, в том числе «Самый юный художник», «Мой папа – танкист», «Юный патриот» и др.

Лучшие работы представят на выставке в военном городке соединения. Победители получат грамоты и подарки от командования военной базы.

Справочно:

Ежегодно День Танкиста в России отмечается каждое второе воскресенье сентября, в 2020 году праздник выпадает на 13 число.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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