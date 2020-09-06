06.09.2020 (09:25)
В 49-й армии более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО провели тренировки по противопожарной безопасности
В воинских частях и соединениях 49-й армии Южного военного округа (ЮВО) прошли совместные тренировки по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
В ходе тренировок отрабатывался порядок эвакуации людей и техники, оказание первой медицинской помощи. Проведены занятия по предупреждению распространения пожаров на открытой местности.
Для усложнения задачи противопожарным расчетам вся техника была загружена условным боекомплектом.
Под руководством командиров соединений и воинских частей тренировки прошли в обстановке, максимально приближенной к боевой, с использованием средств имитации возгорания и подрыва.
В мероприятии приняло участие более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 200 ед. военной техники.
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