06.09.2020 (09:25)

В 49-й армии более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО провели тренировки по противопожарной безопасности

В воинских частях и соединениях 49-й армии Южного военного округа (ЮВО) прошли совместные тренировки по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В ходе тренировок отрабатывался порядок эвакуации людей и техники, оказание первой медицинской помощи. Проведены занятия по предупреждению распространения пожаров на открытой местности.

Для усложнения задачи противопожарным расчетам вся техника была загружена условным боекомплектом.

Под руководством командиров соединений и воинских частей тренировки прошли в обстановке, максимально приближенной к боевой, с использованием средств имитации возгорания и подрыва.

В мероприятии приняло участие более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 200 ед. военной техники.

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