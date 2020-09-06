06.09.2020 (10:36)
В Новосибирске приняли присягу курсанты командного училища
В Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) более 180 курсантов приняли военную присягу и дали клятву на верность Отечеству.
В этом году конкурс в Новосибирское высшее военное командное училище (НВВКУ) составлял 6 человек на место. Вступительные экзамены будущие курсанты сдавали в своих регионах, медицинскую комиссию проходили также по месту жительства.
Со знаменательным событием первокурсников поздравил начальник НВВКУ полковник Сергей Марковчин, а также представители региональной и городской власти города Новосибирска.
Впервые присяга прошла без присутствия родственников в связи с необходимостью усиления мер санитарной безопасности, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
Новосибирское высшее военного командное училище – одно из ведущих военно-учебных заведений страны, которое в настоящее время готовит командиров разведывательных и мотострелковых подразделений для всех видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации, а также других ведомств.