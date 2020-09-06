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06.09.2020 (10:36)

В Новосибирске приняли присягу курсанты командного училища

В Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) более 180 курсантов приняли военную присягу и дали клятву на верность Отечеству.

В этом году конкурс в Новосибирское высшее военное командное училище (НВВКУ) составлял 6 человек на место. Вступительные экзамены будущие курсанты сдавали в своих регионах, медицинскую комиссию проходили также по месту жительства.

Со знаменательным событием первокурсников поздравил начальник НВВКУ полковник Сергей Марковчин, а также представители региональной и городской власти города Новосибирска.

Впервые присяга прошла без присутствия родственников в связи с необходимостью усиления мер санитарной безопасности, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Новосибирское высшее военного командное училище – одно из ведущих военно-учебных заведений страны, которое в настоящее время готовит командиров разведывательных и мотострелковых подразделений для всех видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации, а также других ведомств.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Присяга , Центральный военный округ
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